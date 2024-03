Vandecaveye (50) won in haar indrukwekkende carrière twee keer olympisch eremetaal: zilver in 1996 in Atlanta en brons in 2000 in Sydney. Maar eind november vorig jaar speelde ze die medailles kwijt bij een inbraak in haar wagen, die geparkeerd stond in een ondergrondse parking aan Brussel-Zuid. De West-Vlaamse reageerde toen erg emotioneel op dat verlies en riep de dieven (tevergeefs) op de medailles in te leveren bij de politie.