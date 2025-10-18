Lynn Debruyne, Sociale Dienst Heuvelland: “Wij zagen tijdens de zitdagen dat mensen soms tot drie keer toe moesten komen. Eerst voor de uitleg, dan voor de controle en dan opnieuw om te registreren. Wij vonden dat efficiënter als dat gewoon in één afspraak kon. Dan dient de tweede afspraak om direct te registreren.”

Negatieve wilsverklaring

Het LEIF-plan gaat niet alleen over euthanasie bij een onomkeerbare coma. Het allerbelangrijkste is wellicht de negatieve wilsverklaring. Daarin geef je aan welke zorg je wél en welke je niet meer wil als je een hersenbloeding krijgt of dementeert. Luc Proot, LEIF-arts: “Je moet rekening houden dat boven de 80 jaar 20 procent van de mensen zal dementeren. Boven de 90 jaar is dat 40 procent. Dat wil zeggen dat een hele reeks bejaarden en hoogbejaarde mensen in de loop van hun leven definitief wilsonbekwaam zullen worden.”

Myriam Vanlerberghe, ere-senator en meter van LEIF, hoopt dat ook andere gemeenten zullen volgen en gemeentepersoneel zullen inzetten om mensen correcte informatie te geven over een waardig levenseinde.