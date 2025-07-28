24°C
Prijs voor aard­ap­pels op dra­ma­tisch laag niveau

2019-05-13 00:00:00 - Nog nooit zoveel aardappelen geteeld

Een ton aardappelen kost nog maar 15 euro. Vorig jaar was dat 150 euro. Het goede weer is gunstig voor de oogst, maar de vraag vanuit de industrie is gekelderd. "Met deze prijs kun je niet eens de kosten voor het rooien betalen."

Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen donderdag. 

"Op dit moment worden de vroege aardappelen geoogst", zegt Pieter Van Oost, expert bij landbouworganisatie Boerenbond. Vroege aardappelen hebben als eigenschap dat ze niet te bewaren zijn en meteen verwerkt moeten worden. 60 tot 70 procent gaat via vooraf afgesproken contracten naar de aardappelverwerkers, zoals de diepvriesfrietfabrikanten. Die contractprijzen werden eind vorig jaar afgeklopt, toen het nog goed ging in de sector, en dekken de kosten. Maar de rest van de oogst komt op de vrije markt, waar vraag en aanbod de prijs bepalen. En op die vrije markt zijn de prijzen ingestort.

Prijs gedeeld door 10

"Voor 1 ton aardappelen wordt 15 euro betaald, tegenover 150 euro een jaar geleden. Met die prijs krijg je niet eens de kosten voor het rooien vergoed, laat staan alle andere kosten", zegt Van Oost. Een hectare aardappelen brengt dan 600 euro op, terwijl de kosten (pootgoed, bemesting, bestrijding, oogst) makkelijk tot 6.000 euro oplopen.

De reden waarom de vrije markt voor aardappelen instort, is eenvoudig: de verwerkers hebben geen extra aardappelen nodig. De vraag naar diepvriesfriet was de voorbije maanden veel lager dan vorig jaar. Boerenbond zegt dat er 500.000 ton minder vraag is naar voorgebakken aardappelproducten bij de Belgische, Duitse en Nederlandse aardappelverwerkers. Een eenduidige verklaring is er niet. De verwerkers wijzen naar de concurrentie uit Azië, waar de aardappelteelt in China en India in de lift zit, en naar de handelsoorlog van Trump. Wellicht speelt de dure euro ook een rol, aangezien veel diepvriesfriet naar landen buiten de EU worden geëxporteerd.

Bewaaraardappeplen

De vroege aardappelen vormen maar een klein segment van het aanbod. Het grootste deel van de aardappelen wordt pas vanaf eind september gerooid. Dat zijn de zogenoemde bewaaraardappelen, die tot de late lente kunnen worden gestockeerd. Ook die lijken een overvloedige oogst te zullen opleveren.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Aardappelen Aardappeloogst Landbouw

