"Voor 1 ton aardappelen wordt 15 euro betaald, tegenover 150 euro een jaar geleden. Met die prijs krijg je niet eens de kosten voor het rooien vergoed, laat staan alle andere kosten", zegt Van Oost. Een hectare aardappelen brengt dan 600 euro op, terwijl de kosten (pootgoed, bemesting, bestrijding, oogst) makkelijk tot 6.000 euro oplopen.

De reden waarom de vrije markt voor aardappelen instort, is eenvoudig: de verwerkers hebben geen extra aardappelen nodig. De vraag naar diepvriesfriet was de voorbije maanden veel lager dan vorig jaar. Boerenbond zegt dat er 500.000 ton minder vraag is naar voorgebakken aardappelproducten bij de Belgische, Duitse en Nederlandse aardappelverwerkers. Een eenduidige verklaring is er niet. De verwerkers wijzen naar de concurrentie uit Azië, waar de aardappelteelt in China en India in de lift zit, en naar de handelsoorlog van Trump. Wellicht speelt de dure euro ook een rol, aangezien veel diepvriesfriet naar landen buiten de EU worden geëxporteerd.

