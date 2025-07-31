Belgapom: “Noodkreet van aardappeltelers is onterecht”
De beroepsvereniging voor de aardappelverwerking Belgapom vindt de noodkreet van de telers onterecht. Ze wijst er op dat de telers de laatste jaren veel verdiend hebben aan het aandeel vrije marktaardappelen.
Christophe Vermeulen, Belgapom: “Ik vind het eigenlijk een heel klein beetje overdreven. You win some and you lose some. De aardappelteelt is de laatste 15 jaar de meest lucratieve teelt geweest in de akkerbouw. Ik denk dat elke landbouwer dat zal toegeven. Er is heel veel geld verdiend de laatste jaren, recordprijzen werden gehaald. Nu zitten we toevallig in een situatie waarin er nog bewaaraardappelen zijn en de vroege aardappelen heel vroeg zijn. Dus het aanbod is heel groot en de vraag is niet specifiek groter dan anders. Dit is gewoon hoe de markt werkt.”
Handelstarieven en export uit Azië
“De enige zekerheid die we gehad hebben de laatste 15 jaar is dat de sky the limit was, omdat de vraag wereldwijd alsmaar steeg. Nu is het zo dat er sedert begin dit jaar iets meer globale onzekerheid is op de markten. Door de handelstarieven van de Verenigde Staten, door meer export uit Azië. Dus er wordt wat geknibbeld aan een markt waar wij sterk staan. Maar wij blijven wereldwijd sterk staan en zijn ook heel flexibel.”