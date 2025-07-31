Christophe Vermeulen, Belgapom: “Ik vind het eigenlijk een heel klein beetje overdreven. You win some and you lose some. De aardappelteelt is de laatste 15 jaar de meest lucratieve teelt geweest in de akkerbouw. Ik denk dat elke landbouwer dat zal toegeven. Er is heel veel geld verdiend de laatste jaren, recordprijzen werden gehaald. Nu zitten we toevallig in een situatie waarin er nog bewaaraardappelen zijn en de vroege aardappelen heel vroeg zijn. Dus het aanbod is heel groot en de vraag is niet specifiek groter dan anders. Dit is gewoon hoe de markt werkt.”

