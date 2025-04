Marianne Zwertvagher, verkoopster O2: “Het is erger dan ander jaren. Ik heb het nog nooit zo erg geweten. Andere jaren hebben we nog 60 of 90 kilo in die periode, maar nu 30 of veertig kilo, het is heel erg.”

En dus betaal je ontzettend veel voor een kilo garnalen. Bij sommigen is dat 10 euro voor 250 gram ongepelde garnalen, of 40 euro per kilogram. Aan sommige kramen betaal je zelfs 60 euro per kilo. Het garnalenseizoen begint pas volgende maand, ze hopen hier dat er dan meer garnalen zullen zijn en dat de prijs zal zakken.