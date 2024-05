Premier De Croo beweert dat er geen budget is voor de beloftes van andere partijen, maar pleit zelf voor honderden euro’s extra pensioen. “Dat geld is er op het gebied van de verhoging”, argumenteert hij. “Dat zorgt ervoor dat je de tweede pijler gaat uitbreiden. De tweede pijler is volledig gebaseerd op werken, waaronder gewerkte periodes en pensioenopbouw vallen. Het lijkt me de logica zelve en eerlijk dat je dat gaat vertragen voor mensen die totaal niet werken.”