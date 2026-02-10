Aanmelden
Nieuws
Blankenberge

Praal­wa­gens en ver­kle­de deel­ne­mers kleu­ren Blan­ken­berg­se stra­ten ondanks sneeuw

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Blankenberge trekt de grote carnavalsstoet door de stad, maar het winterse weer zorgde voor iets minder toeschouwers dan in voorgaande jaren. De stoet luidt het drie dagen durende feest in en is voor echte carnavalisten het hoogtepunt van het jaar.

Onder leiding van Prins Christophe I en zijn gevolg trekken ruim achthonderd verklede deelnemers en twintig praalwagens door de straten. Carnaval draait vooral om plezier, creativiteit en uitbundige verkleedpartijen. Politici en actuele thema’s dienen vaak als inspiratie, maar voor de meesten staat vooral het plezier centraal.

Carnaval Blankenberge 26

De feestelijkheden rond het carnaval in Blankenberge lopen nog tot 21 februari en bieden een gevarieerd programma voor jong en oud.

Bernard Vanneuville

bernard.vanneuville@focus-wtv.be

Bernard Vanneuville
Jari Vanassche

Meest gelezen

Chantal Piet Scribo Liliane Goor Nationale Loterij
Nieuws

Eerste Lotto-miljonair van 2026 komt uit Tielt: zoveel bracht het winnende lot op
Brand fruitschur
Nieuws
Update

Loodsbrand Ledegem: houtkachel is wellicht boosdoener, buren mogen terug naar huis
Brand avelgem 01
Nieuws
Update

Appartement boven optiekzaak in Avelgem onbewoonbaar na brand

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Liefde tussen de lijnen festival Oostende

Liefde tussen de Lijnen brengt romantiek en literatuur naar Oostende
Onze Lieve Vrouwekerk

Kortrijk waant zich even in Parijs met musicalklassieker in unieke setting
2018-01-26 00:00:00 - Wouter Deprez in West-Vlaamse première

Wouter Deprez brengt orde in de chaos (en veel gelach) in Oostende
Cactus festival opener

Goose, High Hi, Hiqpy en Nusantara Beat komen naar Cactusfestival Brugge
Boektopia
Update

"We zijn trots dat Boektopia hier vaste afspraak blijft". Boekenfestival blijft in Kortrijk, en trekt daarna naar Antwerpen.
Augustijn Vermandere

Lauwe eert 86-jarige Willem Vermandere met intiem verjaardagsconcert
Aanmelden