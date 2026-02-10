Praalwagens en verklede deelnemers kleuren Blankenbergse straten ondanks sneeuw
In Blankenberge trekt de grote carnavalsstoet door de stad, maar het winterse weer zorgde voor iets minder toeschouwers dan in voorgaande jaren. De stoet luidt het drie dagen durende feest in en is voor echte carnavalisten het hoogtepunt van het jaar.
Onder leiding van Prins Christophe I en zijn gevolg trekken ruim achthonderd verklede deelnemers en twintig praalwagens door de straten. Carnaval draait vooral om plezier, creativiteit en uitbundige verkleedpartijen. Politici en actuele thema’s dienen vaak als inspiratie, maar voor de meesten staat vooral het plezier centraal.
De feestelijkheden rond het carnaval in Blankenberge lopen nog tot 21 februari en bieden een gevarieerd programma voor jong en oud.