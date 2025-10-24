Goedefroy benadrukt nog dat bpost de voorbije dagen "prioritair heeft ingezet op pakjes en aangetekende zendingen". Van de pakjes is zo 97 procent toch geleverd. "Dat geldt ook voor de aangetekende zendingen. We konden dat doen met de hulp van postbodes die niet staakten en een distributiecentrum in de buurt", legt de woordvoerder uit. Enkel niet dringende briefpost bleef liggen, klinkt het.