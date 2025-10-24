De postbodes in Veurne gaan vrijdagochtend opnieuw aan de slag. "De vakbonden hebben het voorstel aanvaard dat we maandag al op tafel hebben gelegd", zegt bpost-woordvoerder Mathieu Goedefroy. Met hun staking hekelden de postbodes de te hoge werkdruk door een aangepast werkschema.
Bpost stelde voor om vier tijdelijke extra werkkrachten te voorzien tot het einde van het jaar, waarna een evaluatie volgt met een eventuele beslissing om die versterking structureel te maken. De vakbonden wilden echter onmiddellijk vaste aanwervingen. De nieuwe werking is pas drie weken van kracht, wat voor bpost geen representatieve periode is.
97% van de pakjes geleverd
Goedefroy benadrukt nog dat bpost de voorbije dagen "prioritair heeft ingezet op pakjes en aangetekende zendingen". Van de pakjes is zo 97 procent toch geleverd. "Dat geldt ook voor de aangetekende zendingen. We konden dat doen met de hulp van postbodes die niet staakten en een distributiecentrum in de buurt", legt de woordvoerder uit. Enkel niet dringende briefpost bleef liggen, klinkt het.