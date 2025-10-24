Geen akkoord in Veurne: postbodes blijven staken ondanks tijdelijke oplossingen
De postbodes in Veurne blijven staken uit protest tegen de hoge werkdruk. Ondanks individuele gesprekken en tijdelijke oplossingen van Bpost, is er nog geen akkoord bereikt. Vanmorgen gingen 19 van de 48 postbodes opnieuw aan het werk, maar het merendeel houdt de acties voorlopig aan.
Sinds vrijdag hebben de postbodes in Veurne het werk grotendeels neergelegd. De directie van Bpost kwam de voorbije dagen wel met tijdelijke maatregelen om de hoge werkdruk te verlagen, maar die worden door de vakbond en de postbodes als onvoldoende ervaren.
“Dat is zeer spijtig. Ik voel goeie intenties van de kant van Bpost, maar de mensen volharden”, zegt Bruno Derveaux, sectorafgevaardigde. “De geboden oplossingen zijn te weinig op vandaag. Ze zijn vooral gericht op het landelijke gebied, niet op steden zoals Veurne en Nieuwpoort. Dat zorgt voor verdeeldheid tussen de postbodes. Vandaar dat het voorstel niet aanvaard is.”
"Meer en meer pakjesbedrijf"
Vandaag gingen 19 van de 48 postbodes aan het werk. “We zijn ook in een tijd waarin iedereen zijn rekening moet blijven betalen. Vier of vijf dagen staken, dat komt hard aan. De mensen kiezen dan toch om te werken, ook al is het probleem nog niet opgelost”, zegt Derveaux.
"Bpost wordt meer en meer een pakjesbedrijf. Die omschakeling is niet makkelijk voor de werknemers."
Bpost zelf wil voorlopig geen extra vast personeel aannemen. Wel zullen de tijdelijke krachten die normaal pas tijdens de drukke eindejaarsperiode ingezet worden, twee weken vroeger aan de slag gaan. “Bpost wordt meer en meer een pakjesbedrijf. Die omschakeling is niet makkelijk voor de werknemers”, zegt Derveaux.
Bpost: "Voorstel voor tijdelijke versterkingen blijft geldig"
Bpost benadrukt dat het voorstel van vier tijdelijke versterkingen tot het einde van het jaar nog steeds geldig is.
Bovendien werkt het bedrijf de achterstand in pakjes en aangetekende brieven weg, zodat inwoners in de regio niet de dupe worden van de staking. Alleen het niet-dringende briefverkeer blijft nog liggen.