Sinds vrijdag hebben de postbodes in Veurne het werk grotendeels neergelegd. De directie van Bpost kwam de voorbije dagen wel met tijdelijke maatregelen om de hoge werkdruk te verlagen, maar die worden door de vakbond en de postbodes als onvoldoende ervaren.

“Dat is zeer spijtig. Ik voel goeie intenties van de kant van Bpost, maar de mensen volharden”, zegt Bruno Derveaux, sectorafgevaardigde. “De geboden oplossingen zijn te weinig op vandaag. Ze zijn vooral gericht op het landelijke gebied, niet op steden zoals Veurne en Nieuwpoort. Dat zorgt voor verdeeldheid tussen de postbodes. Vandaar dat het voorstel niet aanvaard is.”