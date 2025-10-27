Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Met de start van Boektopia in Kortrijk duiken er weer heel wat nieuwe boeken op. Eén daarvan springt in het oog: “Gewoon zoals jij”, geschreven door Tina Rommens uit Poperinge. Het kinderboek is geïnspireerd op haar zoon Brandon, die een fysieke beperking heeft maar zich daardoor niet laat tegenhouden.
“Ik vind het heel erg mooi en tof dat mama dat geschreven heeft. Het gaat erover dat je jezelf mag zijn, met of zonder beperking”, zegt Brandon trots.
Tina schreef het verhaal oorspronkelijk niet met een boekuitgave in gedachten. “Het is eigenlijk begonnen als een klein kerstcadeautje”, vertelt ze. “Ik had het voor hem geschreven en in de kerstboom gelegd. Een boekje van tien pagina’s, heel klein. Daar was hij enorm blij mee. Maar mijn vriendin heeft het stiekem opgestuurd naar een uitgeverij, en zo is de bal aan het rollen gegaan.”
Uitgeverij Boekscout zag potentieel in het verhaal en vroeg Tina om het uit te werken tot een volwaardig kinderboek. 'Gewoon zoals jij' vertelt het verhaal van kinderen die zichzelf mogen zijn, ook met een beperking. “Ik hoop vooral dat kinderen met een fysieke of mentale beperking zich in het boek kunnen herkennen”, zegt Tina. “Dat ze kunnen zeggen: dit gaat ook eens over kinderen zoals wij. Wij mogen hier ook eens de hoofdrol spelen. We zijn evenveel waard als een ander.”
Intussen werkt Tina al aan een tweede boek, opnieuw met een warme boodschap.