“Ik vind het heel erg mooi en tof dat mama dat geschreven heeft. Het gaat erover dat je jezelf mag zijn, met of zonder beperking”, zegt Brandon trots.

Tina schreef het verhaal oorspronkelijk niet met een boekuitgave in gedachten. “Het is eigenlijk begonnen als een klein kerstcadeautje”, vertelt ze. “Ik had het voor hem geschreven en in de kerstboom gelegd. Een boekje van tien pagina’s, heel klein. Daar was hij enorm blij mee. Maar mijn vriendin heeft het stiekem opgestuurd naar een uitgeverij, en zo is de bal aan het rollen gegaan.”