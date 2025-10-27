14°C
Aanmelden
Nieuws
Poperinge

Pope­ring­se mama Tina schrijft kin­der­boek over en voor haar zoon met beperking

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Met de start van Boektopia in Kortrijk duiken er weer heel wat nieuwe boeken op. Eén daarvan springt in het oog: “Gewoon zoals jij”, geschreven door Tina Rommens uit Poperinge. Het kinderboek is geïnspireerd op haar zoon Brandon, die een fysieke beperking heeft maar zich daardoor niet laat tegenhouden.

“Ik vind het heel erg mooi en tof dat mama dat geschreven heeft. Het gaat erover dat je jezelf mag zijn, met of zonder beperking”, zegt Brandon trots.

Tina schreef het verhaal oorspronkelijk niet met een boekuitgave in gedachten. “Het is eigenlijk begonnen als een klein kerstcadeautje”, vertelt ze. “Ik had het voor hem geschreven en in de kerstboom gelegd. Een boekje van tien pagina’s, heel klein. Daar was hij enorm blij mee. Maar mijn vriendin heeft het stiekem opgestuurd naar een uitgeverij, en zo is de bal aan het rollen gegaan.”

"Mijn vriendin heeft het verhaal stiekem opgestuurd naar een uitgeverij, en zo is de bal aan het rollen gegaan.”

Tina Rommens, auteur en mama van Brandon

Uitgeverij Boekscout zag potentieel in het verhaal en vroeg Tina om het uit te werken tot een volwaardig kinderboek. 'Gewoon zoals jij' vertelt het verhaal van kinderen die zichzelf mogen zijn, ook met een beperking. “Ik hoop vooral dat kinderen met een fysieke of mentale beperking zich in het boek kunnen herkennen”, zegt Tina. “Dat ze kunnen zeggen: dit gaat ook eens over kinderen zoals wij. Wij mogen hier ook eens de hoofdrol spelen. We zijn evenveel waard als een ander.”

Intussen werkt Tina al aan een tweede boek, opnieuw met een warme boodschap.

Kinderboek 2
Bernard Vanneuville

bernard.vanneuville@focus-wtv.be

Bernard Vanneuville
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe

Meest gelezen

Treina
Nieuws
Update

Bromfietser (47) gegrepen door trein: slachtoffer overleden
Ongeval Izegem 1
Nieuws

Vrachtwagen met aardappelen kantelt, fietser kan net uitwijken
Foto VKO Nieuwpoort1
Nieuws

Bestelwagen onder vrachtwagen in Nieuwpoort: bestuurder overleden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Vierpotige duif

Kleinzoon doet opvallende ontdekking in duivenhok van Norbert: duif met vier poten
Racebaan 1

Racebaan voor telegeleide auto's brengt jongeren samen bij kleinVerhaal in Oostende
Serres brugge

Serres winterrestaurant Brugge wel afgebroken, maar nog geen oplossing in zicht
AZ Groeninge
Update

Ouders dienen klacht in tegen AZ Groeninge nadat Aero (18) uit het leven stapt tijdens transitietraject
2023-05-16 00:00:00 - Al drie gemeenten geven negatief advies voor Ventilusproject

Volgende fase in Ventilus-dossier: start van openbaar onderzoek & infosessies voor omwonenden
Timon verbeek

TikTokker Timon Verbeeck en K3 zorgen voor lange rijen op Boektopia
14°C
Aanmelden