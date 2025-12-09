Poperinge presenteert een ambitieus meerjarenplan met investeringen van bijna 45 miljoen euro, inclusief subsidies. De focus ligt op de ontwikkeling van de Vroonhofsite in het centrum, waar de beek volledig in open profiel wordt gelegd. De omgeving krijgt extra groen, ontharde zones en een wandel- en fietsverbinding.

Ook de bouw van een nieuwe kunstacademie staat op de planning. “De kunstacademie geeft een nieuwe culturele impuls aan de stadskern, aan de ganse stad en de regio”, zegt burgemeester Christof Dejaegher.