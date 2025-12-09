Poperinge trekt de komende jaren bijna 45 miljoen euro uit voor investeringen in stadskern, deelgemeentes en cultuur. Het meerjarenplan voorziet onder meer een volledige heraanleg van de Vroonhofsite, uitbreiding van het Hopmuseum en nieuwe infrastructuur voor sport en jeugd.
Poperinge presenteert een ambitieus meerjarenplan met investeringen van bijna 45 miljoen euro, inclusief subsidies. De focus ligt op de ontwikkeling van de Vroonhofsite in het centrum, waar de beek volledig in open profiel wordt gelegd. De omgeving krijgt extra groen, ontharde zones en een wandel- en fietsverbinding.
Ook de bouw van een nieuwe kunstacademie staat op de planning. “De kunstacademie geeft een nieuwe culturele impuls aan de stadskern, aan de ganse stad en de regio”, zegt burgemeester Christof Dejaegher.
Investeren in deelgemeentes
Ook de stationsomgeving krijgt een metamorfose met meer groen, nieuwe fiets- en wandelpaden, extra fietsenstallingen en parkeerplaatsen. In de stad worden bovendien extra parkeerplaatsen voorzien.
De deelgemeentes worden niet vergeten. In Proven breidt het ontmoetingscentrum uit met nieuwe lokalen voor de jeugdbeweging, de harmonie en andere verenigingen. Het voetbalveld krijgt een kunstgrasmat, zodat de lokale club de jeugd beter kan ondersteunen.
Aanpassing gezinsbelasting
Eerste schepen Loes Vandromme erkent de financiële uitdaging, maar blijft ambitieus: “We vragen eigenlijk niet meer van onze burger. We passen de gezinsbelasting aan, maar houden rekening met wie het moeilijk heeft. Ook voor onze bedrijven willen we vooral de kleine zelfstandigen ondersteunen. Wie iets extra kan dragen, vragen we om bij te dragen.”
Daarnaast wordt het Hopmuseum uitgebreid en vernieuwd tot een volwaardig streekbezoekerscentrum, een belangrijke trekpleister voor toeristen en inwoners.