Op een bepaald moment werken zware boetes en een lang rijverbod niet meer. Het maakt geen indruk meer. Het is bijzonder moeilijk om recidivisten, zelfs na een veroordeling uit het verkeer te weren, zo blijkt. Waar vroeger een politierechter gemakkelijk tot onmiddellijke aanhouding kon overgaan, is dat nu praktisch gezien in bijna alle gevallen uitgesloten. Ik pleit ervoor dat men ons in onze job slagvaardiger maakt, als we zo’n mensen tegen komen, dat we kunnen ingrijpen. Nu is dat eigenlijk onmogelijk", aldus Geert Vandaele, politierechter bij Rechtbank Veurne.

Het duurt zes maanden tot een jaar voor een bestuurder die onder invloed rijdt, zich voor de rechtbank moet verantwoorden en dan is er nog uitstel en beroep. Dat werkt het gevoel van straffeloosheid in de hand en is geen lik-op-stukbeleid.