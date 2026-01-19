Combiregeling van politie moet Marseille-supporters uit Brugs stadscentrum weren
© Club Brugge
De Brugse politie neemt maatregelen voor de Champions Leaguematch van Club Brugge tegen Marseille woensdagavond. De wedstrijd wordt gezien als risicomatch en daarom kunnen supporters enkel via een combiregeling naar het stadion afzakken. Dat wil zeggen dat ze enkel met een bus naar Jan Breydel kunnen reizen.
De supporters van Marseille hebben een stevige reputatie. Daarom neemt de Brugse politie maatregelen. "Supporters die de match in het stadion willen volgen, zijn verplicht de bus te nemen aan de grens in Rekkem (Menen)", zegt woordvoerder van de Brugse politie, Lien Depoorter. "Zij worden tot op de parking van het stadion gebracht. Na de match worden de supporters terug naar Rekkem gebracht met de bus."
Met die regeling wil de politie vermijden dat supporters afzakken naar de Brugse binnenstad en zich mengen met Club-supporters. "De Franse supporters kunnen enkel het stadion binnen met een combiticket. Wie zelf richting Brugge trekt, komt er niet in." De lokale politie werkt daarvoor samen met de wegpolitie. Ook in het stadscentrum zal de politie waakzaam zijn voor eventuele problemen.