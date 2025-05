Tijdens de grootscheepse politieactie langs de Franse grens in Menen heeft de politie een Franse auto klemgereden na een achtervolging. De auto vluchtte weg bij de controlepost in het Franse Halluin. Verder in Frankrijk kon de politie hen klemrijden, de twee Franse verdachten zijn opgepakt. Ze staan gekend voor drugszaken en voor heling.

De politie van de zone Grensleie moest ook nog een motorrijder onderscheppen, die rondreed zonder verzekering of inschrijving. De fransman vluchtte nog te voet weg maar de politie pakte hem toch vrij snel daarna op.