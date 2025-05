De Brugse onderzoeksrechter heeft twee Chilenen aangehouden op verdenking van bendevorming en poging tot diefstal met braak. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Na een mislukte woninginbraak in Beernem konden de verdachten uiteindelijk in Aalbeke ingerekend worden.

De lokale politiezone Het Houtsche kreeg op zaterdag 3 mei rond 14.30 uur een melding over een poging tot inbraak in Beernem. Drie verdachten zouden met een voertuig tot bij een woning gereden zijn. Vervolgens gingen twee verdachten met schroevendraaiers naar de achterzijde van de woning, terwijl de derde verdachte aan de voorkant bleef staan.

Onderschept in Aalbeke

Dankzij camera's met nummerplaatherkenning kon de politie de route van de vluchtwagen volgen. In eerste instantie reden ze via de E40 in de richting van Gent. De wegpolitie kon het voertuig uiteindelijk onderscheppen op de snelweg in Aalbeke (Kortrijk). Beide Chileense inzittenden werden gearresteerd.



Na verhoor werden de mannen van 28 en 35 jaar oud voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Die besliste om de Chilenen aan te houden op verdenking van bendevorming en poging tot diefstal met braak. De Brugse raadkamer zal vrijdagochtend oordelen of de verdachten langer in de gevangenis moet blijven.