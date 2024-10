Het was rond 10.30 uur dat een winkelverantwoordelijke opmerkte hoe een verdachte man een zonnebril stal. De winkelverantwoordelijke alarmeerde meteen de politie en bracht de andere winkeliers via een WhatsApp-groep op de hoogte. Aan de hand van de camerabeelden uit de winkel kon er meteen ook een duidelijke beschrijving van de verdachte man meegegeven worden.

Even na de feiten werd de man gespot in een kledingwinkel, waar de uitbaters de man herkenden. Via de WhatsApp-groep werd de politie op de hoogte gehouden van de vluchtroute van de man. Uiteindelijk kon hij in de Doornikselaan opgepakt worden.