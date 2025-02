Op zaterdag 1 februari betrapte de politie drie vrouwen op heterdaad toen ze probeerden binnen te dringen in een luxe-assistentiewoning in Knokke-Heist. Na de mislukte inbraakpoging sloegen ze op de vlucht met een wagen.

Een dag later, op zondag 2 februari, merkte een politiepatrouille in Edegem een verdacht voertuig met Nederlandse nummerplaten op die doelloos rondreed. Bij controle bleek dat de wagen als verdacht stond geregistreerd door PZ Damme/Knokke-Heist en PZ Oostende. Twee van de drie inzittenden stonden bovendien geseind met het oog op arrestatie. In de auto werd inbrekersmateriaal gevonden. De drie vrouwen, twee met de Nederlandse en één met de Kroatische nationaliteit, werden gearresteerd en hun voertuig werd in beslag genomen.