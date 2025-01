De Sutter is vicepremier in de ontslagnemende federale regering en zette een sterke score neer bij de jongste Kamerverkiezing. De verwachting was dat ze zich kandidaat zou stellen om voorzitter van de partij te worden, maar die kelk liet ze aan zich voorbij gaan.

De Sutter heeft ook een wetenschappelijke carrière achter de rug. Tot 2019 was ze hoofd van de afdeling Reproductieve Geneeskunde van het Universitair Ziekenhuis Gent.