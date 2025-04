"Dit is het best mogelijke scenario om aan dit mandaat te beginnen", zegt De Sutter woensdagmiddag in een eerste reactie. "We zijn in alle groepen gevolgd in onze voorstellen om op een andere manier verder te gaan met de universiteit." Volgens haar is de uitslag "een bevestiging van alles wat we gehoord hebben in gesprekken met zoveel mensen. We hebben de stem vertolkt van de kiezer".