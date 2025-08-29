De concessie, met een vraagprijs van 75.000 euro, omvat elf geel-rode badkarren en een honderdtal ligbedden en parasols. De gemeente De Panne bevestigt dat alle regels gevolgd zullen worden. “De kleuren en authentieke wielen van de badkarren blijven behouden,” zegt de gemeente.

Niet iedereen ziet in de overname een grote commerciële meerwaarde. Badkarhouder Stefaan Prosec reageert nuchter: “Wij kunnen er niet van leven. Op slechte dagen verdien ik met moeite 100 euro. Ik weet niet hoe Plopsaland dat zal aanpakken, maar ik ben blij dat er iemand bijkomt.”

De Panne is de enige kustgemeente die eigenaar is van haar volledige strand. Van de 20 beschikbare concessies zijn er dit jaar 12 ingenomen. Acht loten bleven zonder kandidaat.