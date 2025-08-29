18°C
De Panne

Opval­lend: Plop­sa­land ver­huurt straks ook strand­ca­bi­nes in De Panne

Vanaf de paasvakantie breidt Plopsaland zijn aanbod uit naar het strand van De Panne. Het pretpark neemt een concessie over van een badkarhouder die ermee stopt en zal er strandcabines, ligbedden en parasols verhuren.

Volgens Plopsaland is de overname vooral een extra service voor hotel- en verblijfsgasten. “We willen nog sterker inzetten op de beleving van onze bezoekers. Deze overname vormt een mooie aanvulling op ons bestaande vakantieaanbod. Maar uiteraard kan iedere strandganger bij ons terecht,” klinkt het bij Plopsa.

Strandcabines de panne 1

© Facebook

“Wij kunnen er niet van leven. Op slechte dagen verdien ik met moeite 100 euro."

Badkarhouder Stefaan Prosec uit De Panne

"Blij dat iemand bijkomt"

De concessie, met een vraagprijs van 75.000 euro, omvat elf geel-rode badkarren en een honderdtal ligbedden en parasols. De gemeente De Panne bevestigt dat alle regels gevolgd zullen worden. “De kleuren en authentieke wielen van de badkarren blijven behouden,” zegt de gemeente.

Niet iedereen ziet in de overname een grote commerciële meerwaarde. Badkarhouder Stefaan Prosec reageert nuchter: “Wij kunnen er niet van leven. Op slechte dagen verdien ik met moeite 100 euro. Ik weet niet hoe Plopsaland dat zal aanpakken, maar ik ben blij dat er iemand bijkomt.”

De Panne is de enige kustgemeente die eigenaar is van haar volledige strand. Van de 20 beschikbare concessies zijn er dit jaar 12 ingenomen. Acht loten bleven zonder kandidaat.

Plopsaland

