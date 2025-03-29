Plopsaland in De Panne is gestart met de grootste investering ooit in het pretpark. Zo'n 25 miljoen euro, onder meer in een nieuwe attractie waarbij je al vliegend naar een film kan kijken.
De 'flying cinema' komt dicht bij de ingang van het pretpark en wordt een onderdeel van de Plopsa Plaza. Dat plein wordt ook helemaal vernieuwd. Bedoeling is dat hotelgasten van het park, maar ook toeristen van de kust, er na sluitingstijd nog terecht kunnen voor een avondje uit. Gert Verhulst, oprichter Studio 100: “Dit moet een plein worden waar mensen die, ook als ze niet naar Plopsaland als pretpark zijn gekomen, naar toe kunnen komen om een avondje vertier te beleven.
Toegankelijk voor iedereen
"Dit is een plein dat ook na de openingsuren van Plopsaland open zal zijn, en toegankelijk voor iedereen die dat wil. Er zijn restaurants, cafeetjes, er komt een nieuwe, vliegende cinema die we vandaag hebben voorgesteld. Er is een theater, een zwembad, een hotel. Mensen die in De Panne verblijven kunnen tijdens de vakantie perfect een avondje naar hier komen om zich te amuseren. Theatertje doen, zwemmen, daarna iets eten. Het wordt een heel leuk plein met veel animatie tot in de late uurtjes.”
De bedoeling is dat alles klaar is tegen het voorjaar van 2027.