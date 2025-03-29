"Dit is een plein dat ook na de openingsuren van Plopsaland open zal zijn, en toegankelijk voor iedereen die dat wil. Er zijn restaurants, cafeetjes, er komt een nieuwe, vliegende cinema die we vandaag hebben voorgesteld. Er is een theater, een zwembad, een hotel. Mensen die in De Panne verblijven kunnen tijdens de vakantie perfect een avondje naar hier komen om zich te amuseren. Theatertje doen, zwemmen, daarna iets eten. Het wordt een heel leuk plein met veel animatie tot in de late uurtjes.”

