Politiezone Vlas kreeg vanaf juli 2022 regelmatig meldingen van overlast in de Sint-Denijsestraat in Kortrijk. Volgens enkele buurtbewoners was er een stenengooier aan het werk die het op hun eigendom had gemunt. De politie nam de klachten ernstig en voerde een onderzoek uit.

"Er wordt een drone ingezet, agenten staan uren op wacht in de tuin van enkele gezinnen en voeren zowel aangekondigde als onaangekondigde observaties uit", aldus de procureur. "Vooral een woning werd enorm geviseerd. Agenten horen soms zelf ook inslagen en schietgeluiden, maar ze slagen er vreemd genoeg nooit in om een verdachte te vatten. Tot een inspecteur opmerkt dat er schade is aan de binnenkant van de veranda. Vlak bij staat een bezemstok."