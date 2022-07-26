Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Een wijk in Kortrijk werd een tijdlang geteisterd door een stenengooier. De 25-jarige man die vaak in het nieuws kwam als slachtoffer, moest zich echter voor de rechter verantwoorden als vermoedelijke dader. De politie, die alle mogelijke middelen inzette om de dader te vinden, eist 27.000 euro schadevergoeding. De man bleef ook in de rechtbank ontkennen dat hij met stenen gooide.
Politiezone Vlas kreeg vanaf juli 2022 regelmatig meldingen van overlast in de Sint-Denijsestraat in Kortrijk. Volgens enkele buurtbewoners was er een stenengooier aan het werk die het op hun eigendom had gemunt. De politie nam de klachten ernstig en voerde een onderzoek uit.
"Er wordt een drone ingezet, agenten staan uren op wacht in de tuin van enkele gezinnen en voeren zowel aangekondigde als onaangekondigde observaties uit", aldus de procureur. "Vooral een woning werd enorm geviseerd. Agenten horen soms zelf ook inslagen en schietgeluiden, maar ze slagen er vreemd genoeg nooit in om een verdachte te vatten. Tot een inspecteur opmerkt dat er schade is aan de binnenkant van de veranda. Vlak bij staat een bezemstok."
"Omringen door politie om zich veilig te voelen"
Wat later leek de boel te escaleren: op het televisiescherm van het gezin verschenen plots terroristische filmpjes, beelden van WO II en bedreigingen. Na een zoveelste melding besloot de politie om alle gsm's en laptops van het gezin in beslag te nemen. Daaruit bleek dat de zoon des huizes zelf de beelden heeft gestreamd. "Op dat moment zagen de speurders hun vermoedens bevestigd: de klager blijkt eigenlijk de dader te zijn."
Het openbaar ministerie vorderde een jaar cel met uitstel voor de Kortrijkzaan. Maar de twintiger blijft stellig ontkennen dat hij de stenengooier is. Het streamen van de bedreigingen gaf hij wel toe. "Uit wanhoop heeft mijn cliënt die beelden inderdaad naar de televisie gestreamd. Dat gezin leefde al een jaar in angst en hij wilde zijn familie met zo veel mogelijk politie omringen zodat ze zich veilig konden voelen. Daarbij liet zijn gezond verstand het even afweten."