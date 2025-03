De winst van een buurtpunt is lokaal welzijn en daar is volgens de partners Cera, Ferm en Kwaito nood aan nu het sociaal weefsel minder hecht is. “Dit soort initiatieven zorgt dat je met iets heel kleins echt een grote impact kan hebben. Zoals lege flessen en bokalen gaan ophalen bij mensen die niet meer zo mobiel zijn. Het gaat over bibliotheekpunten waar geen bibliotheek meer is.”

In heel Vlaanderen zijn zo'n honderd buurtpunten, die kunnen zich met het platform nog duurzamer en inclusiever ontwikkelen.