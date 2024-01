Aan keuze hadden de muziekliefhebbers geen gebrek, er stond 600 meter aan platenbakken. Alle standplaatsen waren daarmee ingenomen. Er waren dit jaar opvallend veel jonge mensen die de platenbakken indoken. Op ontdekking of heel gericht op zoek, met een lijstje van favorieten.

Het bewijst dat vinyl de laatste jaren weer in opmars is. In Groot-Brittannië wordt al twee jaar meer omzet gehaald uit vinyl dan uit digitale downloads. Het zijn dus lang niet allemaal oude platen aan weggeefprijzen op de beurs. Meer zelfs: voor echte collectors’ items betaal je tot 300 euro per plaat.