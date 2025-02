Het bedrijf kan een belangrijke rol spelen in de vergroening van de landbouw, al is Vlaanderen geen afzetmarkt. Herald Janssen, CEO BioFertico: “We gaan organische meststoffen gaan produceren die gewonnen worden uit een nevenstroom van de dranken- en voedselindustrie in West-Vlaanderen. Hun nevenstromen zijn onder andere natte slibben. Die brengen we naar hier in Oostende. Hier worden ze gedroogd. En het gedroogde materiaal wordt eventueel nog aangelengd tot we een organische meststof hebben die zeker goed is voor de bodem en de planten.”