In Oostende werkt basisschool OLVO Vuurtoren al langer aan inclusie via het project Onwijs Onderwijs. De school probeert leerlingen met uiteenlopende noden zo veel mogelijk in de klas te houden, met begeleiding op maat.

Directeur Jan De Wit merkt dat de noden in de wijk sterk evolueren. “Een jaar of vier geleden zijn we gaan kijken wat hier leeft: meer diversiteit, meer kinderen met SES-kenmerken. We zochten handvaten om daar als team beter mee om te gaan,” zegt hij.

Ook zorgcoördinator Benoit Delaere ziet hoe belangrijk aangepaste ondersteuning is. “We hebben veel meer kinderen met specifieke uitdagingen en veel anderstalige leerlingen. Dat is niet vanzelfsprekend, maar we proberen onze school zo aan te passen dat het toch lukt,” legt hij uit. “Zo hebben we een snoezelruimte waar kinderen kunnen ontprikkelen als het in de klas even te veel wordt.”