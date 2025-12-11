Met zijn verkiezing spreekt de Université de Lille haar vertrouwen uit in Desmets ruime bestuurservaring en zijn engagement voor grensoverschrijdende academische samenwerking. Desmet was de voorbije acht jaar vicerector van KU Leuven en KU Leuven Kulak en speelde een sleutelrol in het strategisch partnerschap tussen beide universiteiten. Op 1 augustus werd hij als vicerector opgevolgd door Evelyne Terryn.

“Dat mij het voorzitterschap van deze universiteit in volle groei wordt toevertrouwd, versterkt mijn jarenlange engagement voor de Université de Lille,” zegt Piet Desmet. “Ik kijk ernaar uit om samen met rector Régis Bordet de toekomst van de universiteit mee vorm te geven, met academische excellentie en een sterke maatschappelijke en regionale verankering.”

Als voorzitter zal Desmet mee waken over de strategische koers en governance van de universiteit, die een belangrijke rol speelt binnen de Eurometropool en in een internationale context.