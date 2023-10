In "De Tafel van Gert" noemt De Groote het allemaal een surrealistische situatie. "Hoe is het mogelijk dat schepenen en gemeenteraadsleden in een open brief afstand willen nemen van een beleid waar ze allemaal zelf hebben aan deelgenomen? We zijn het land van Magritte, maar zo surrealistisch heb ik het nog maar zelden meegemaakt", zegt hij.

"Ik denk dat bepaalde mensen - ik moet op mijn woorden letten - liever hebben dat ik geen burgemeester meer ben. Men heeft die audit afgewacht. Men had gehoopt dat daar foute zaken over mij zouden in gestaan hebben. Dat was ook niet het geval. Ik heb ook schepen Demeyere de hand niet boven het hoofd gehouden. Ik kon hem niet ontslaan, enkel zijn bevoegdheden afnemen. Dat heb ik ook gedaan. Als men zegt dat ik onder de knoet van de bouwpromotoren lig, dan klopt dat ook niet. Ik ben, bij een van mijn eerste beslissingen, net tegen de hoogbouw ingegaan."

De Groote overweegt om met een nieuwe partij op te starten. Hij heeft naar eigen zeggen al contact gehad met heel wat mensen. Wie na hem burgemeester wordt van Knokke-Heist, daar heeft hij het raden naar.