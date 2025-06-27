PFAS-waarden in kraantjeswater stijgen: Groen waarschuwt voor hogere waterfactuur
In Vlaams kraantjeswater worden steeds vaker te hoge PFAS-waarden gemeten. Dat blijkt uit cijfers die Groen opvroeg bij Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns, en die vandaag in HLN staan.
In 2024 lag bij één op de vier metingen de PFAS-concentratie boven de Europese gezondheidsstreefwaarde van 4 nanogram per liter—54% meer overschrijdingen dan in 2023.
Ook in de productiecentra stijgen de cijfers: in 20% van de metingen werd de streefwaarde overschreden, bij ons vooral in Harelbeke en Jabbeke. De Vlaamse wettelijke norm – die veel hoger ligt – werd wel nergens overschreden.
Vlaanderen wil tegen 2028 overal aan de Europese streefwaarden voldoen, maar de kostprijs loopt snel op. De uitgaven voor PFAS-zuivering stegen van 266.000 euro in 2021 naar 3,7 miljoen euro in 2024. Groen vreest dat die kosten doorgerekend worden aan gezinnen via de waterfactuur.
Vervuilers moeten betalen, niet de gezinnen”, zegt Groen-fractieleidster Mieke Schauvliege. Ze pleit voor een fonds waarin PFAS-producenten bijdragen en voor een snel verbod op niet-essentiële toepassingen. “De vervuiling moet aan de bron stoppen.”