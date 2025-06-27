Ook in de productiecentra stijgen de cijfers: in 20% van de metingen werd de streefwaarde overschreden, bij ons vooral in Harelbeke en Jabbeke. De Vlaamse wettelijke norm – die veel hoger ligt – werd wel nergens overschreden.

Vlaanderen wil tegen 2028 overal aan de Europese streefwaarden voldoen, maar de kostprijs loopt snel op. De uitgaven voor PFAS-zuivering stegen van 266.000 euro in 2021 naar 3,7 miljoen euro in 2024. Groen vreest dat die kosten doorgerekend worden aan gezinnen via de waterfactuur.

