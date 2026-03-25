Mensen uit de buurt van waar een nieuwe McDonalds moet komen in Kortrijk zijn een petitie gestart. Het nieuwe fastfoodrestaurant komt normaal langs de Meensesteenweg, en daar zal ook een drive-in bij zijn.
Maar in de buurt komen ook al nieuwe appartementsgebouwen. De buurt is bang voor nog meer en drukker verkeer. Dat zorgt voor onveilige situaties voor fietsers en voetgangers, geluidsoverlast en meer zwerfafval. Ze vragen dat de stad de vergunning opnieuw bekijkt en de gevolgen voor de mobiliteit grondig bestudeert.
