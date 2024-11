Er is witte rook in Veurne, met een coalitieakkoord. Peter Roose blijft burgemeester, zijn partij Veurne Plus gaat in zee met Voeveurne. Die partij haalde uit het niets vijf zetels en dat noemt Roose een duidelijk signaal van de kiezer. In het schepencollege allemaal nieuwe gezichten. De bevoegdheden waren in geen tijd verdeeld. Het bewijs van een stabiele coalitie, zegt de nieuwe bestuursploeg.