De voetbalderby tussen Club en Cercle leeft ook in woonzorgcentrum Ter Potterie in Brugge. "Onze bewoners kunnen niet naar de echte voetbalwedstrijd gaan kijken, dus wilden we er hier eentje organiseren om hen toch dat gevoel te geven", vertelt Dries Balfoort van het woonzorgcentrum.



Al draait het niet alleen maar om de sfeer. De personeelsleden doen hun uiterste best en her en der komt het competitiebeest naar boven. "Het is al een paar weken bezig; dat de Cerclemannen en Clubmannen elkaar de loef willen afsteken vandaag."



Deze middag eindigt uiteindelijk met een 3-1 winst voor Club Brugge. Afwachten wat dat zondag zal geven.