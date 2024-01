Begin december raakte bekend dat MC Three Carpets de deuren zal sluiten door gebrek aan een nieuwe overnemer. Daardoor zullen 278 werknemers hun baan verliezen. Op 9 januari werd het bedrijf failliet verklaard. Maar de werknemers, onder wie ook enkele directeurs van het bedrijf, menen dat het om een frauduleus faillissement gaat. "Hun doel is om zo de ontslagvergoedingen voor werknemers te verlagen", aldus vakbondsafgevaardigde Moussa Boualem. "Het gebouw van MC Three Carpets werd overigens verkocht aan een ander bedrijf van de eigenares en de huur bedroeg 200.000 euro per maand. Het huidige orderboek kan volgens Tom Verleyen, directeur van het bedrijf, nog 3 miljoen euro opleveren."