Vijf jaar geleden maakte persfotograaf Patrick Holderbeke zijn laatste foto voor de krant. Nu bundelt hij zo’n 200 foto’s uit z’n immense archief. Het zijn beelden die gebeurtenissen, maar vooral mensen, in een historische context weergeven. Zo staat er onder meer een foto uit de jaren ’70 in het boek waarop te zien is hoe een man de brandweer helpt bij het blussen van een brand. Achteraf blijkt dat de behulpzame man het huis zelf eerst in brand gestoken had.

“Als je weet dat mijn archief, zowel negatief als digitaal, zowat 450.000 beelden bevat uit meer dan 40 jaar, dan hoeft het niet gezegd te worden dat het heel moeilijk is om daar een keuze uit te maken”, vertelt de persfotograaf.