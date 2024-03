Inne Gheeraert, Permekemuseum: "We hebben eigenlijk vooral een energetische renovatie voorzien. Dat

betekent dat het beeldhouwatelier volledig geïsoleerd is. Er is ook een klimaatsysteem bijgezet zodat we internationale kunstwerken in bruikleen kunnen krijgen voor onze tentoonstellingen, want we hebben echt wel de ambitie om grote topwerken naar hier te krijgen en in dialoog te brengen met Constant Permeke."