In Koksijde is vandaag zo’n 60% van de eigendommen niet permanent bewoond. Dat komt deels doordat permanent wonen op vakantiedomeinen wettelijk niet toegelaten is. Maar daar wil burgemeester Sander Loones verandering in brengen.

"De regelgeving is gebaseerd op de toestand van eind vorige eeuw, toen veel vakantiehuisjes niet aan de kwaliteitsnormen voldeden. Maar intussen zijn er parken met luxueuze bakstenen woningen die perfect bewoonbaar zijn", zegt Loones.