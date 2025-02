Paul De Grande, al jaren een vertrouwd gezicht in de wereld van antiek, legt uit waarom hij zijn voorraad nu openstelt voor het publiek: "Mijn winkel in Brugge draait goed, maar ik kan maar een beperkt aantal stukken tonen. In het magazijn lag veel voorraad die te lang ongezien bleef."

Het magazijn in Zedelgem is momenteel omgetoverd tot een grote showroom, vol met stukken die variëren van de 14de tot de 20ste eeuw. Van meubels met originele scharnieren tot bijzondere voorwerpen met een verhaal, het aanbod is gevarieerd. Rosita Godefroi, een vaste medewerker van De Grande, benadrukt de charme van het antieke aanbod: "Als je een interieur inricht en zo'n vroeg meubelstuk ziet, met de originele scharnieren, dan is dat gewoon prachtig."