De neoromaanse Zoutekerk is gebouwd in de jaren 20. Het bisdom wou toen eigenlijk een grote kerk, maar de Compagnie (de projectontwikkelingsmaatschappij van de familie Lippens) wou de harmonie van Het Zoute behouden. In 1929 is er een pand bijgebouwd, vooral omdat er in de zomermaanden een capaciteitsprobleem was. De kerk is wit geschilderd, in overeenstemming met de stijl van de omringende villa's.

De kerk is nog altijd eigendom van de orde. Maar dat brengt ook kosten met zich mee. Pater Anton Milh: “We zijn een bedelorde, dus we leven van giften. De gebouwen zijn 100 jaar oud en vragen veel onderhoud. Zo willen we de kerk herschilderen, iets wat hier aan zee idealiter om de tien jaar zou moeten gebeuren. Het is al 25 jaar geleden, dus we zijn een fundraising gestart. Het gaat om 2.700 m² om opnieuw te schilderen en één vierkante meter verf kost 50 euro.”