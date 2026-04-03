De partij Groen vindt al lang dat Vlaanderen overheidsgeld in een bodemloze put gooit door de luchthaven te subsidiëren. Ze maken niet toevallig vandaag de link met de besparingen op het busnetwerk. "We hebben het berekend: er komen hier maximaal dertig passagiers per dag", klonk het bij Vlaams parlementslids Jeremie Vaneeckhout (Groen). "Dat betekent dat die 300 euro per ticket gesubsidieerd worden voor hun privéjet. Wij vinden dat onverdedigbaar op het moment dat er ook bespaard wordt op openbaar vervoer, onder andere hier in de regio."

"Moest dit een bushalte zijn, dan was ze al lang afgeschaft. In mei van dit jaar loopt de subsidieovereenkomst van de Vlaamse overheid met de regionale luchthaven af. Dat is het moment waarop de Vlaamse regering van N-VA, CD&V en Vooruit moet beslissen om die subsidies al dan niet stop te zetten. Wij leggen zeer helder een voorstel in het parlement op tafel. Stop met het storten van belastingsgeld in een bodemloze put. Stop die subsidies nu en ga naar een sluiting van de regionale luchthaven."