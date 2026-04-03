Par­tij Groen voert opnieuw actie tegen het sub­si­di­ë­ren van de lucht­ha­ven Kortrijk-Wevelgem

De partij Groen voerde vrijdag opnieuw actie aan de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem. Ze willen dat de Vlaamse regering stopt met het subsidiëren van de luchthaven. "Mocht het een bushalte zijn, dan was ze al afgeschaft", klinkt het.

De partij Groen vindt al lang dat Vlaanderen overheidsgeld in een bodemloze put gooit door de luchthaven te subsidiëren. Ze maken niet toevallig vandaag de link met de besparingen op het busnetwerk. "We hebben het berekend: er komen hier maximaal dertig passagiers per dag", klonk het bij Vlaams parlementslids Jeremie Vaneeckhout (Groen). "Dat betekent dat die 300 euro per ticket gesubsidieerd worden voor hun privéjet. Wij vinden dat onverdedigbaar op het moment dat er ook bespaard wordt op openbaar vervoer, onder andere hier in de regio."

"Moest dit een bushalte zijn, dan was ze al lang afgeschaft. In mei van dit jaar loopt de subsidieovereenkomst van de Vlaamse overheid met de regionale luchthaven af. Dat is het moment waarop de Vlaamse regering van N-VA, CD&V en Vooruit moet beslissen om die subsidies al dan niet stop te zetten. Wij leggen zeer helder een voorstel in het parlement op tafel. Stop met het storten van belastingsgeld in een bodemloze put. Stop die subsidies nu en ga naar een sluiting van de regionale luchthaven."

Ex-museumdirectrice MSK en Kortrijkzaan Catherine (70) mogelijk niet vervolgd voor valsheid in geschrifte

Ex-museumdirectrice MSK en Kortrijkzaan Catherine (70) mogelijk niet vervolgd voor valsheid in geschrifte
KIJK. Tweede slechtvalkkuiken komt uit ei in toren van Sint-Maartenskerk in Kortrijk

KIJK. Tweede slechtvalkkuiken geboren in toren van Sint-Maartenskerk in Kortrijk
Nieuw boek "Van A tot Zee" onthult geheimen over Noordzee

Nieuw boek “Van A tot Zee” onthult geheimen over Noordzee
