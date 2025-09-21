De man stak zaterdagochtend zijn partner neer en vluchtte nadien. De man is 1m75 en dun gebouwd.

Hij draagt waarschijnlijk een lichtkleurige jeansbroek en een pull.

Heeft u Stefan COSTEA gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu.

U kan ook getuigen via het gratis nummer 0800/30 300. U kan het bericht nalezen op www.politie.be.