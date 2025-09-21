Het parket heeft een opsporingsbericht geplaatst voor de dader van de steekpartij in Roeselare. Het gaat op een 39-jarige Roemeen die zijn partner neerstak.
De man stak zaterdagochtend zijn partner neer en vluchtte nadien. De man is 1m75 en dun gebouwd.
Hij draagt waarschijnlijk een lichtkleurige jeansbroek en een pull.
Heeft u Stefan COSTEA gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu.
U kan ook getuigen via het gratis nummer 0800/30 300. U kan het bericht nalezen op www.politie.be.
