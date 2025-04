De Nederlander van Alpecin-Deceuninck was na afloop niet mals voor de bidongooier. "Alsof een steen op mijn gezicht werd gegooid. Dat deed redelijk veel pijn. Had hij mijn neus geraakt, dan was die gebroken." Daarnaast bestempelde Van der Poel de feiten als poging tot doodslag. Hij kondigde ook aan dat zijn ploeg gerechtelijke stappen zou ondernemen.

Maandag maakte Alpecin-Deceuninck bekend effectief een klacht te zullen indienen tegen de bidongooier. "We zijn opgelucht dat Mathieu ongedeerd bleef en bevestigen dat we als team een klacht zullen indienen tegen de dader teneinde het gedrag aan te klagen", zo klonk het in een persmededeling