Parket tekent beroep aan tegen vrijlating verdachte van dodelijk incident in Tielt
De Brugse afdeling van het parket van West-Vlaanderen gaat in beroep tegen de vrijlating van een 41-jarige man uit Tielt die verdacht wordt van moord op zijn partner. De Roemeen blijft voorlopig in de cel.
De 39-jarige vrouw werd in mei dood aangetroffen bij haar thuis in Schuiferskapelle. De precieze doodsoorzaak is nog onduidelijk.
Volgens zijn advocaat gaf de man toe dat hij zijn vriendin had geslagen, maar ontkent hij iets met haar dood te maken te hebben.
De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling buigt zich binnen twee weken over de zaak.
De redactie