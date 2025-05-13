De 39-jarige vrouw werd in mei dood aangetroffen bij haar thuis in Schuiferskapelle. De precieze doodsoorzaak is nog onduidelijk.

Volgens zijn advocaat gaf de man toe dat hij zijn vriendin had geslagen, maar ontkent hij iets met haar dood te maken te hebben.

De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling buigt zich binnen twee weken over de zaak.