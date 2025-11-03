Het parket gaat niet in beroep tegen het vonnis voor een 30-jarige ex-leerkracht uit Bredene. De man werd begin november door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf met uitstel voor zedenfeiten met vier leerlingen. Het jongste slachtoffer was amper 13 jaar.

Het openbaar ministerie had nochtans eerder zes jaar effectieve celstraf gevorderd, maar legt zich nu neer bij de uitspraak en de opgelegde voorwaarden.