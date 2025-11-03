Parket legt zich neer bij straf voor Bredense leerkracht in zedenzaak
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Het parket legt zich neer bij de straf voor een 30-jarige ex-leerkracht uit Bredene die veroordeeld werd voor zedenfeiten met vier leerlingen. De man kreeg vijf jaar cel met uitstel, onder strikte voorwaarden. De zaak draait rond feiten die zich tussen 2019 en 2022 afspeelden aan de school Sint-Jozef Sint-Pieter in Blankenberge.
Het parket gaat niet in beroep tegen het vonnis voor een 30-jarige ex-leerkracht uit Bredene. De man werd begin november door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf met uitstel voor zedenfeiten met vier leerlingen. Het jongste slachtoffer was amper 13 jaar.
Het openbaar ministerie had nochtans eerder zes jaar effectieve celstraf gevorderd, maar legt zich nu neer bij de uitspraak en de opgelegde voorwaarden.
Geruchten op school
De man was leerkracht aan het Sint-Jozef Sint-Pieter in Blankenberge. Het onderzoek startte nadat geruchten opdoken over een relatie tussen hem en een leerlinge. Nadien bleek dat hij sinds 2019 ook seksuele relaties had aangeknoopt met twee andere minderjarige leerlingen. Een vierde slachtoffer was slechts 13 toen de feiten begonnen in 2022.
In mei 2023 stapte de verdachte zelf naar de politie. Hij werd aangehouden, maar kwam na ruim een half jaar voorhechtenis vrij onder voorwaarden.
Veroordeling voor verkrachting, cyberlokking en voyeurisme
De correctionele rechtbank achtte hem schuldig aan onder meer verkrachting van vier minderjarigen, cyberlokking, voyeurisme en het bezit en verspreiden van beelden van seksueel misbruik. De slachtoffers waren volgens de rechtbank te jong om toestemming te kunnen geven.
De man volgt intussen therapie en verklaarde zich bereid om probatievoorwaarden na te leven. Hij moet vier slachtoffers elk 12.500 euro morele schadevergoeding betalen, plus 2.500 euro genegenheidsschade voor hun ouders. In totaal gaat het om ruim 84.000 euro. De school ontvangt symbolisch één euro voor reputatieschade.