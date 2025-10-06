Leerkracht Blankenberge kent straf voor zedenfeiten met minderjarige leerlingen
De Brugse correctionele rechtbank heeft een 29-jarige man uit Bredene voor zedenfeiten veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. Als leerkracht knoopte T. L. seksuele relaties aan met vier leerlingen van 13 tot bijna 18 jaar oud. Het openbaar ministerie had zes jaar effectieve gevangenisstraf gevorderd.
Het onderzoek ging van start na geruchten over een relatie die de toenmalige leerkracht van Sint-Jozef Sint-Pieter in Blankenberge zou hebben gehad met een leerlinge. Later kwam aan het licht dat T.L. sinds juni 2019 ook seksuele betrekkingen zou hebben gehad met twee andere minderjarige leerlingen. Een vierde meisje was amper dertien jaar oud toen de feiten in 2022 begonnen.
De verdachte stapte op 17 mei 2023 uiteindelijk zelf naar de politie. Na verhoor werd hij door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van zedenfeiten.
Verkrachting van vier minderjarigen
Na ruim een half jaar voorhechtenis werd hij eind november 2023 door de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) onder voorwaarden vrijgelaten. De raadkamer oordeelde op 11 december 2024 dat L. zich voor de Brugse correctionele rechtbank moest verantwoorden voor verkrachting van vier minderjarige meisjes.
De slachtoffers waren immers te jong om toestemming voor seksuele betrekkingen te kunnen geven. Daarnaast werd hij ook naar de strafrechter verwezen voor voyeurisme, belaging, cyberlokking, aanzetten tot ontucht en voor bezit en verspreiding van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen.
Therapie
Op 6 oktober werd de zaak tegen de leerkracht achter gesloten deuren gepleit. Het openbaar ministerie vorderde een effectieve gevangenisstraf van zes jaar. De verdediging stuurde echter met succes aan op een straf met uitstel, met uitzondering van de voorhechtenis. L. verklaarde zich bereid om probatievoorwaarden na te leven. Sinds zijn vrijlating zou de voormalige leerkracht immers al therapie volgen.
Vandaag veroordeelde de rechtbank hem uiteindelijk voor onder meer verkrachting, cyberlokking, voyeurisme en het bezit van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen. Aan vier leerlingen moet hij elk 12.500 euro morele schadevergoeding betalen, en aan hun ouders 2.500 euro genegenheidsschade. In totaal bedraagt het toegekende schadebedrag meer dan 84.000 euro. De school ontvangt een symbolische euro voor reputatieschade.