Op 6 oktober werd de zaak tegen de leerkracht achter gesloten deuren gepleit. Het openbaar ministerie vorderde een effectieve gevangenisstraf van zes jaar. De verdediging stuurde echter met succes aan op een straf met uitstel, met uitzondering van de voorhechtenis. L. verklaarde zich bereid om probatievoorwaarden na te leven. Sinds zijn vrijlating zou de voormalige leerkracht immers al therapie volgen.

Vandaag veroordeelde de rechtbank hem uiteindelijk voor onder meer verkrachting, cyberlokking, voyeurisme en het bezit van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen. Aan vier leerlingen moet hij elk 12.500 euro morele schadevergoeding betalen, en aan hun ouders 2.500 euro genegenheidsschade. In totaal bedraagt het toegekende schadebedrag meer dan 84.000 euro. De school ontvangt een symbolische euro voor reputatieschade.