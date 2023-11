De leerkracht was vrijdag voor de raadkamer verschenen, en het parket had eerst laten weten dat het geen beroep zou aantekenen tegen zijn voorwaardelijke vrijlating. Nu komen ze daar op terug. De 27-jarige leraar zit sinds half mei in de gevangenis nadat hij had toegegeven dat hij een relatie had met een leerling van 18. Later bleek dat hij ook seks zou hebben gehad met drie andere leerlingen.