Het parket gaat in beroep tegen de straf voor een Torhoutenaar die een gezin uit Handzame doodreed. Hij kreeg vijf jaar waarvan vier met probatie-uitstel. Hij mag ook nooit meer met de auto rijden. Hij was dronken toen hij aan hoge snelheid het gezin doodreed op de E403 in Ruddervoorde.
Bijna twee jaar geleden kwam de Torhoutenaar terug van een etentje. Hij had veel te veel gedronken, en hij reed ook veel te snel. Dat toont ook een foto die hij aan die waanzinnige snelheid nog maakte van zijn snelheidsmeter.
Maar in Ruddervoorde reed hij in op de auto van het gezin. Een man, zijn vrouw en hun dochtertje overleefden die klap niet.
Hij is daar woensdag voor veroordeeld, maar in de praktijk moet hij niet naar de cel zolang hij zich aan zijn voorwaarden houdt. De familie van het gezin had het daar woensdag al moeilijk mee.
En ook het parket kan zich blijkbaar niet vinden in die straf en gaat in beroep, bevestigen ze aan onze redactie.