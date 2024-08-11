Man (51) die gezin van drie doodreed op E403 in Ruddervoorde veroordeeld
De man (51) uit Torhout die anderhalf jaar geleden een dodelijk ongeval veroorzaakte op de E403 in Ruddervoorde (Oostkamp) is woensdagvoormiddag veroordeeld door de Brugse politierechtbank. Een koppel uit Handzame (Kortemark) en hun dochter van acht jaar zijn daarbij overleden. De man was dronken en reed ook veel te snel.
De Torhoutenaar reed in de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 augustus 2024 op de E403 in Ruddervoorde met een snelheid van minstens 212 kilometer per uur achteraan in op de wagen van een gezin uit Handzame. Een 29-jarige man, een 30-jarige vrouw en hun achtjarige dochter overleefden de klap niet.
Het onderzoek wees uit dat de Torhoutenaar niet alleen veel te snel reed, maar ook veel meer alcohol dan toegelaten in zijn bloed had. Bovendien bleek dat de beklaagde tijdens het rijden foto's nam van zijn dashboard. Na verhoor werd hij door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van onopzettelijke doding, rijden onder invloed en een reeks verkeersmisdrijven.
Veertien veroordelingen
Het Openbaar Ministerie vroeg een deels voorwaardelijke celstraf van vijf jaar, een levenslang rijverbod, en psychologische begeleiding voor de vijftiger. De nabestaanden vroegen verder honderdduizenden euro's schadevergoeding. Hij werd namelijk al veertien keer veroordeeld voor verkeersinbreuken. Hij moest eigenlijk zijn rijbewijs inleveren en proeven afleggen, maar dat vonnis bereikte hem niet.
Woensdagvoormiddag werd het vonnis van de man in de politierechtbank van Brugge uitgesproken, wat de teller van veroordelingen op 15 zet. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van 5 jaar, waarvan één jaar effectief en de andere vier jaren met probatie-uitstel. Dat wil zeggen dat hij zich aan strikte voorwaarden moet houden, doet hij dan niet dan vliegt hij alsnog de gevangenis in. Verder kreeg de man een boete van 8.000 euro en een levenslang rijverbod.