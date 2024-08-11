De Torhoutenaar reed in de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 augustus 2024 op de E403 in Ruddervoorde met een snelheid van minstens 212 kilometer per uur achteraan in op de wagen van een gezin uit Handzame. Een 29-jarige man, een 30-jarige vrouw en hun achtjarige dochter overleefden de klap niet.

Het onderzoek wees uit dat de Torhoutenaar niet alleen veel te snel reed, maar ook veel meer alcohol dan toegelaten in zijn bloed had. Bovendien bleek dat de beklaagde tijdens het rijden foto's nam van zijn dashboard. Na verhoor werd hij door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van onopzettelijke doding, rijden onder invloed en een reeks verkeersmisdrijven.