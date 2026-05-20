26°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Par­ket gaat in beroep: Ver­hof­stadt moet voor cor­rec­ti­o­ne­le recht­bank verschijnen

Guy Verhofstadt

Foto Archief Belga

Oud-premier Guy Verhofstadt zal zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor een verkeersovertreding waarbij hij het rood licht negeerde. De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen heeft namelijk beroep aangetekend tegen de opschorting die Guy Verhofstadt (73) eerder van de Brugse politierechtbank kreeg.

Guy Verhofstadt liep op 27 april 2025 tegen de lamp op een kruispunt aan de Buiten Katelijnevest in Brugge. De liberale politicus negeerde om 22.48 uur een rood verkeerslicht. De procureur merkte op dat het licht nochtans al 29,6 seconden op rood stond. Anderzijds hield het openbaar ministerie rekening met het blanco strafblad van de beklaagde.

Op de zitting van 5 mei werd geen concrete bestraffing gevorderd. Verhofstadt riskeerde minstens 240 euro boete en minstens acht dagen rijverbod.

De verdediging merkte op dat Verhofstadt amper 28 kilometer per uur reed. Volgens meester Christine Mussche veroorzaakte haar cliënt dus geen al te gevaarlijke situatie. "Hij is waarschijnlijk gewoon verstrooid geweest en heeft dat ook onmiddellijk toegegeven", klonk het. De verdediging wees op de onberispelijke staat van dienst van Verhofstadt, die ondanks zijn leeftijd nog nooit voor de politierechtbank moest verschijnen. Daarom stuurde meester Mussche met succes aan op een opschorting van straf.

De politierechter sprak op 19 mei inderdaad de opschorting uit. In het vonnis werd onder andere rekening gehouden met het blanco strafblad van Verhofstadt. De politierechter wees ook op de belangrijke staat van dienst van de beklaagde, onder meer als politicus.

Guy Verhofstadt
Nieuws

Guy Verhofstadt krijgt opschorting van straf voor negeren rood licht in Brugge
Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman

Meest gelezen

Ongeval Ardooie 3
Nieuws
Update

Als bij wonder geen doden: N37 in Ardooie afgesloten na zwaar ongeval met vrachtwagen
Ongeval
Nieuws

Vijf personen afgevoerd naar het ziekenhuis na zwaar ongeval in Langemark-Poelkapelle
Sinksenrommelmarkt
Nieuws

1400 standhouders op Sinksenrommelmarkt: bezoekers kopen steeds prijsbewuster

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Tanguy Taller zaventem

Einde van jarenlange strijd: Bruggeling Tanguy Taller landt na zeven jaar Cambodjaanse cel in België
Woningbrand langs Honoré Borgerstraat in Oostende: "Niemand zwaargewond, wel bewoner naar ziekenhuis"

Verdachte (25) van brandstichting in woning langs Honoré Borgerstraat in Oostende overleden in gevangenis
De lijn bus

Gemeente Zonnebeke krijgt geen schadevergoeding van De Lijn na busproblemen
Schietpartijdiksmuide2

Vier verdachten aangehouden na schietincident op man (31) in stationsbuurt van Diksmuide
Emma Devoddere (25)

Emma (25) en vrienden werden achtervolgd en geslagen door 2 jongeren aan station van Menen
Assisen kindermoord Brugge

Jury samengesteld voor assisenproces rond dood pasgeboren baby in Brugge
Aanmelden