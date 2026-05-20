Guy Verhofstadt liep op 27 april 2025 tegen de lamp op een kruispunt aan de Buiten Katelijnevest in Brugge. De liberale politicus negeerde om 22.48 uur een rood verkeerslicht. De procureur merkte op dat het licht nochtans al 29,6 seconden op rood stond. Anderzijds hield het openbaar ministerie rekening met het blanco strafblad van de beklaagde.

Op de zitting van 5 mei werd geen concrete bestraffing gevorderd. Verhofstadt riskeerde minstens 240 euro boete en minstens acht dagen rijverbod.



De verdediging merkte op dat Verhofstadt amper 28 kilometer per uur reed. Volgens meester Christine Mussche veroorzaakte haar cliënt dus geen al te gevaarlijke situatie. "Hij is waarschijnlijk gewoon verstrooid geweest en heeft dat ook onmiddellijk toegegeven", klonk het. De verdediging wees op de onberispelijke staat van dienst van Verhofstadt, die ondanks zijn leeftijd nog nooit voor de politierechtbank moest verschijnen. Daarom stuurde meester Mussche met succes aan op een opschorting van straf.

De politierechter sprak op 19 mei inderdaad de opschorting uit. In het vonnis werd onder andere rekening gehouden met het blanco strafblad van Verhofstadt. De politierechter wees ook op de belangrijke staat van dienst van de beklaagde, onder meer als politicus.