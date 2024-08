Op deze warme zomerdag stijgt het kwik in heel West-Vlaanderen boven de 30°C en op sommige plaatsen tot bijna 35°C. De opwarming gaat door tot 16-17u. Vanaf 17-18u in het uiterste NW een NW-zeebries die de temperatuur met 5-8°C doet afnemen in 10' tijd, een forse toename van de wind dan ook. Die zeebries trekt traag richting het zuidoosten, maar de temperatuursdaling neemt af waardoor Kortrijk nog steeds 30°C zal hebben rond 20-21u vanavond.