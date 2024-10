De feiten speelden zich af op zondag 6 oktober rond 18.00 uur, in een bakkerij in de Zandvoordsestraat in Oudenburg. Een man bedreigde de winkelbediende met een mes en eiste de inhoud van de kassa. De man droop uiteindelijk af zonder buit.

De politie van de zone Kouter startte daarop een onderzoek. Dankzij een nauwe samenwerking tussen de verschillende diensten binnen de politiezone (interventie, wijkpolitie en lokale recherche) kon gisterenavond een verdachte opgepakt worden in de Hoogstraat in Oudenburg. Hij wordt vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die over zijn aanhouding moet beslissen.

De winkelbediende is drie dagen na de feiten nog altijd onder de indruk.